Duru Bebek için yardım kampanyası başlatıldı! Umutlu bekleyiş…

Henüz 7 aylıkken kanser teşhisi konulan Duru Eryiğit için yardım kampanyası başlatıldı. Yüksek riskli nöroblastom tanısı konulan minik Duru’nun bedeninde 21 kür ağırlaştırılmış kemoterapinin ardından kalıntılar olduğu tespit edildi. Ağır tedaviler gören minik Duru için son bir aşama kaldı. Bu aşama için 4 milyon liraya ihtiyacı olan Duru Bebek’e destek için Valilik onaylı bir kampanya başlatıldı. Sağlığına kavuşmak için Duru ‘umut’ bekleyişinde…