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Dünyaya gezen Fransız çift Türkiye’yi yere göğe sığdıramadı

İHA
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Giriş: 28.03.2022 14:11
Otizm ve down sendromlu çocuklara duyarlılık oluşturmak için Fransa’dan bisikletleri ile yola koyulan çift, Türkiye’ye hayran kaldı. Bu tur için evlerini ve arabalarını sattıklarını belirten çift, “Türkiye bizim favori ülkemiz oldu. Kendimizi burada çok güvende hissettik. Burada ilgi çok güzel ve çok güzel bir ülkede yaşıyorsunuz" dedi.

Otizmli ve down sendromlu çocuklara dikkat çekmek için Fransa'daki ev ve arabalarını satarak bisikletleriyle yola koyulan Emilie ve Davy Sanchis çifti, pek çok ülke dolaştıktan sonra Türkiye'ye geldi. Burada da pek çok kenti dolaşan Fransalı çift, rotasını Ağrı'ya çevirdi. Ağrı Dağı'nı ve Diyadin Kaplıcalarını görmek istediklerini belirten gezgin çift, dolaştıkları ülkeler arasında en fazla Türkiye'yi beğendiklerini söyledi.

"DÜNYAYI BİSİKLETLE GEZİYORUZ"

Bisikletle dünya turuna çıkmak için evlerini ve arabalarını sattıklarını söyleyen Fransız gezgin Emilie, "İki yıl önce bisikletle dünyayı gezmeye karar verdik ve bunun için evimizi ve arabalarımızı sattık. Şimdi Davy'in ailesinin evinde kalıyoruz. Dünyayı bisikletle geziyoruz. Son durağımız Avusturalya olacak. Biz zihinsel engelli insanlar için bisiklet kullanıyoruz. Özellikle down sendromlu bireyler için. Down sendromu zihinsel engellin sembolü" dedi.

"KENDİMİZİ BURADA ÇOK GÜVENDE HİSSETTİK"

Gezdikleri ülkeler arasında en çok Türkiye'yi sevdiklerini ve burada kendilerini çok güvende hissettiklerini belirten Davy Sanchis ise, "Biz Ağrı'ya gelmeye karar verdik çünkü Ağrı Dağı'nı görmek istedik. Ben 20 yıldır Ağrı Dağı'nı görmeyi istiyordum. Seyahatimiz boyunca araba ve otobüs kullanmadık. Sadece bir kez feribota bindik. Bodrum'dan Datça'ya gitmek için. Bisikletle gezmek insanları görmek için daha iyi. Bisikletin üzerindeyken dünyadaki çocukların sesini duyabiliyoruz. Ama arabayla kimseyi duyamayız ve insanların daveti için duramayız. Ben bunu söylemek istiyorum, Türkiye bizim favori ülkemiz oldu. Kendimizi burada çok güvende hissettik. Burada ilgi çok güzel ve çok güzel bir ülkede yaşıyorsunuz" diye konuştu.

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