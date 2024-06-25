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Dünyanın suçunu işledi! Bir de utanmadan el hareketi çekti

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 20:32
Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun suredir yakalama çalışmaları yapılan H.A isimli kadın şahıs bugün Karaçay Mahallesi’nde 9 saat süren bekleyişin ardından yakalandı. Belirli olmayan zamanlarda Nazilli’ye gelip giden şahsın toplam 46 farklı suç kaydı olup bu suçlardan 60 yıl hapis cezası bulunuyordu. Şahsın hiçbir ilde sabit bir ikamet kullanmayıp ve teknolojiden uzak durması yakalama çalışmalarını oldukça zorlaştırırken, Nazilli polisinin başarılı çalışmasıyla yakayı ele verdi. H.A. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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