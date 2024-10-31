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Dünyanın en tehlikeli yolunda ekiplerin yoğun kar mesaisi

Dünyanın en tehlikeli yolunda ekiplerin yoğun kar mesaisi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 10:39
Bayburt-Trabzon arasında, Soğanlı Dağı üzerinde bulunan 3 bin 500 rakımlı Derebaşı Virajlarında karayolları ekiplerince kar temizleme çalışması gerçekleştirildi. Karla kaplı yollar ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda ulaşıma açılarak, temizlendi.
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