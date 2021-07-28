Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, dünyanın en pahalı yemeklerini sunan bir restoran, şimdi de en pahalı patates kızartmasını yapıyor. Altın tozuyla servis edilen özel patates kızartmasının bir porsiyonu tam 200 dolar. Restoran dünyanın en pahalı patates kızartmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Altın toz, trüf mantarlar, özel soslarla harmanlanmış kristal sunumlar. İşte dünyanın en pahalı patates kızartması. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki bir restoranda dünyanın en pahalı yemekleri yapılıyor.

ABD'deki bir restoranda, "Yanında patatates kızartması ister misiniz?" sorusunu yanıtlamadan önce iyi düşünmek gerekiyor. Çünkü restoran

servis ettiği 200 dolarlık patates kızartmasıyla dünyanın en pahalısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sirkeyle haşlanan patatesler daha sonra saf kaz yağında iki kez kızartılıyor. Ardından trüf yağı ve trüf tuzu ile tatlandırılıyor.

Üzerine yenilebilir altın ve ince kesilmiş trüf mantarı serpilen patatesler kristal bir tabakta yanında orkide ve yine trüfle hazırlanan mornay dip sosla servis ediliyor.