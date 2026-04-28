Almanya'dan Hürmüz'e şartlı asker sevkiyatı! Berlin'in kritik koşulu belli oldu

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda oluşturmayı planladığı askeri koalisyona bugüne dek mesafeli duran ve destek vermeyeceğini açıklayan Almanya cephesinden ezber bozan bir hamle geldi. Berlin yönetimi, belirli koşulların sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı’na asker göndermeye sıcak baktığını duyurarak tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'nın Hürmüz çıkışının perde arkasını ve Berlin'in "şartlı destek" mesajının detaylarını Mannheim'dan aktardı.