Firari şüphelinin babasıyla yazışması ortaya çıktı: "Savcıyı arar her şeyi anlatırım!"

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında sis perdesini aralayacak şok edici gelişmelere ulaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde firari durumda olan davanın kilit ismi Umut Altaş’ın, Türkiye’de delilleri karartma suçlamasıyla tutuklu bulunan babası Celal Altaş ile yaptığı WhatsApp yazışmaları gün yüzüne çıktı. Savcılık dosyasına delil olarak giren mesajlarda, baba ve oğul arasındaki para kavgası ve kan donduran "itiraf" tehditleri dikkat çekti. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soruşturmanın seyrini değiştirecek o yazışmaların detaylarını aktardı.