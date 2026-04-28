İşte Trump'a suikast girişiminin yapıldığı yer
ABD Başkanı Donald Trump, etkinlik sırasında duyulan silah seslerinin ardından korumaları tarafından salondan çıkarıldı. Canlı yayınlanan programda, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump’ın koruma ekiplerinin uzun namlulu silahlarla salonda bulunduğu görüldü. A Haber ekipleri, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı otel çevresinden görüntü alırken; tecrübeli muhabir İrfan Sapmaz, olayın yaşandığı noktaları yerinde inceleyerek saldırganın izlediği güzergâha ilişkin detayları aktardı.