MHP lideri Bahçeli: Ne Kerkük'ü ne de Musul'u unuturuz

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli ne Kerkük'ü ne de Musul'u unutmayacaklarını vurgularken Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte bu bölgelerin de nefes alacağını ifade etti. Millet olmanın beraber yürüme ahdi olduğunun vurgulayarak birlik vurgusu yapan Bahçeli sınırlar sabit olsa bile tehditlerin değiştiğini söyledi. Türk dünyasına da vurgu yapan Bahçeli ayakta oldukları sürece ezanın susmayacağını belirtti. AB Komisyon Başkanı Von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik sözlerini eleştiren Bahçeli Avrupa'nın Türkiye'siz yapamayacağını vurgularken "Avrupa Türkiye'nin ilişkilerine karar veremez" dedi.

