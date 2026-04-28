İran’ın “Pakistan” planı elinde patladı! Trump Tahran’dan gelen teklifi elinin tersiyle itti

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimde tansiyon düşmek bilmezken, Tahran yönetiminden gelen kritik hamle Beyaz Saray duvarına çarptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin Pakistan aracılığıyla Washington’a ilettiği çok aşamalı çözüm teklifi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’daki son gelişmeleri ve reddedilen planın gizli ayrıntılarını canlı yayında aktardı.