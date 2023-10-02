Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri

Dünyanın en başarılı Türk öğretmeni Erzurum'da. 170 kız çocuğunu ebeveynlerini ikna ederek, okula başlatan Tuba Dumlu Güler dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi. Tuba Öğretmen A Haber'e konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN