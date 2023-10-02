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Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 15:46
Dünyanın en başarılı Türk öğretmeni Erzurum'da. 170 kız çocuğunu ebeveynlerini ikna ederek, okula başlatan Tuba Dumlu Güler dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi. Tuba Öğretmen A Haber'e konuştu.
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Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri
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