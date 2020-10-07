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Dünyanın en gizemli köprüsü Cılandıras! Tam 2 bin 500 yıllık

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Giriş: 07.10.2020 14:26
Güncelleme:07.10.2020 14:28
Uşak’ın Karahallı ilçesinde bulunan Cilandıras Köprüsü tam 2 bin 500 yıllık. Dünyanın en gizemli köprüsü Cılandıras 2 bin 500 yıl önce Frigyalılar döneminde yapılan köprü günümüze kadar ulaşmayı nasıl başardı? Uzunluğu 24 metre derinliği 17 metre olan tarihi köprüyle ilgili gelişmeleri bölgeye giden A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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