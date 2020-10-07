Uşak’ın Karahallı ilçesinde bulunan Cilandıras Köprüsü tam 2 bin 500 yıllık. Dünyanın en gizemli köprüsü Cılandıras 2 bin 500 yıl önce Frigyalılar döneminde yapılan köprü günümüze kadar ulaşmayı nasıl başardı? Uzunluğu 24 metre derinliği 17 metre olan tarihi köprüyle ilgili gelişmeleri bölgeye giden A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.