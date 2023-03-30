30 Mart 2023, Perşembe
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Dünyanın dört bir yanından geliyorlar! Araçların ucu bucağı yok | İşte uçurumun ucundaki türbe
Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığında tam uçurumun ucunda bulunan Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesinde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. Cami cemaatlerinden Halil Karakoç, cami içerisinde bulunan türbe ve şehzade kabirlerinin dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladığını belirtti.