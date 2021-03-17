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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Dünya Yaren Leylek'i izliyor Giriş: 17.03.2021 12:55 Güncelleme:17.03.2021 13:23 Filmlere bile konu olan Yaren Leylek ile Adem Yılmaz'ın dostluk hikayesi milyonlarca kişinin kalbinde taht kurdu. Yaren isimli leylek, 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Bursa'nın Eskikarağaç köyünde yaşayan Adem Yılmaz'ı ziyarete geldi. Yaren Leylek'i görmek isteyenler de Eskikarağaç Leylek Köyü'ne akın etti. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı. DİĞER