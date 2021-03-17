Dünya Yaren Leylek'i izliyor

Filmlere bile konu olan Yaren Leylek ile Adem Yılmaz'ın dostluk hikayesi milyonlarca kişinin kalbinde taht kurdu. Yaren isimli leylek, 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Bursa'nın Eskikarağaç köyünde yaşayan Adem Yılmaz'ı ziyarete geldi. Yaren Leylek'i görmek isteyenler de Eskikarağaç Leylek Köyü'ne akın etti. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

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