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Dünya rekoru kırmak isterken ölüyordu! Onlarca metre yükseklikten...
Son dakika haberi... İngiltere'de eski paraşütçü John Bream, rekor denemesinde ölümden döndü.Helikopterden 40 metre yükseklikten denize atlayan Bream'ın kazayı yaralı atlatmayı başarırken, rekor denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.
Son dakika haberi... İngiltere'de eski paraşütçü John Bream, rekor denemesinde ölümden döndü.Helikopterden 40 metre yükseklikten denize atlayan Bream'ın kazayı yaralı atlatmayı başarırken, rekor denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.