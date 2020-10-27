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Dünya rekoru kırmak isterken ölüyordu! Onlarca metre yükseklikten...

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Giriş: 27.10.2020 11:17
Güncelleme:27.10.2020 11:36
Son dakika haberi... İngiltere'de eski paraşütçü John Bream, rekor denemesinde ölümden döndü.Helikopterden 40 metre yükseklikten denize atlayan Bream'ın kazayı yaralı atlatmayı başarırken, rekor denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Son dakika haberi... İngiltere'de eski paraşütçü John Bream, rekor denemesinde ölümden döndü.Helikopterden 40 metre yükseklikten denize atlayan Bream'ın kazayı yaralı atlatmayı başarırken, rekor denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Dünya rekoru kırmak isterken ölüyordu! Onlarca metre yükseklikten... DÜNYA REKORU KIRMAK İSTERKEN ÖLÜYORDU! ONLARCA METRE YÜKSEKLİKTEN...

Rekor denemesinde ölüyordu
Rekor denemesinde ölüyordu
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