Dünya rekoru kırmak isterken ölüyordu! Onlarca metre yükseklikten...

BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan Bream, "Atlama tekniğiniz iyi değilse, suya çarpmanız nedeniyle ikiye bölünebilirsiniz. Atlayışı başardığım için mutluyum. Bunu uzun zamandır istiyordum. Suya ilk bacaklarınız giriş yapmalı. Aksi takdirde boynunuz bile kırılabilir" ifadelerini kullandı. Bream''ın rekor denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.

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