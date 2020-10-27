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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya rekoru kırmak isterken ölüyordu! Onlarca metre yükseklikten... Dünya rekoru kırmak isterken ölüyordu! Onlarca metre yükseklikten... Son dakika haberi... İngiltere'de eski paraşütçü John Bream, rekor denemesinde ölümden döndü.Helikopterden 40 metre yükseklikten denize atlayan Bream'ın kazayı yaralı atlatmayı başarırken, rekor denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Giriş Tarihi: 27.10.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 11:37
John Bream adlı esli paraşütçü, İngiltere'de helikopterle 40 metreden atlama rekorunu kırmaya çalışırken, ölümden döndü.
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Sert bir şekilde suya düşerek, hastaneye kaldırılan Bream'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI
Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan Bream,
"Atlama tekniğiniz iyi değilse, suya çarpmanız nedeniyle ikiye bölünebilirsiniz. Atlayışı başardığım için mutluyum. Bunu uzun zamandır istiyordum. Suya ilk bacaklarınız giriş yapmalı. Aksi takdirde boynunuz bile kırılabilir" ifadelerini kullandı. Bream''ın rekor denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç rekorlar yer alıyor.
Guinness Rekorlar Kitabı 2017 baskısında yer alan Alman Schmidt'in ağzı yaklaşık dokuz santimetre açılabiliyor. Schmidt, büyük boy bir hamburgeri hiç zorlanmadan ağzına sığdırabiliyor.