Dünya nefesini tutarak izledi! İşte yüzyılların en uzun ay tutulması

Son dakika haberi... 580 yılın en uzun ay tutulması başladı. Birkaç saat sürecek. Tutulma Kuzey Amerika'dan izlenebiliyor. Tutulma Türkiye'den görülmüyor.

Yüzyılların en uzun ay tutulması başladı. Son yüzyılın en uzun tam ve 580 yılın en uzun parçalı ay tutulması Kuzey Amerika'dan izlenebiliyor.

Bir önceki en uzun kısmi tutulma 2018`de gerçekleşti ve iki saatten az sürdü. Ay`ın yüzde 97`sinin dünyanın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Ay, tutulma sırasında dünyadan en uzak noktasında olacak, yörüngesini yavaşlatacak.

Tutulma meydana geldiğinde, ay kırmızımsı bir renk alacak ve gerçek ayın yalnızca bir şeridi görünecek. Bir sonraki ay tutulması Mayıs 2022`ye kadar gerçekleşmeyecek. Ay tutulması Türkiye`den izlenemiyor.