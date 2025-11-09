09 Kasım 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları Düğününe günler kala öldürülen güvenlik görevlisinin annesi
Düğününe günler kala öldürülen güvenlik görevlisinin annesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.11.2025 14:30
Antalya'da düğün hazırlığı yaparken görev yaptığı otelin önünde alkol alarak gürültü yapan şahıslarla çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin tartıştığı ve bıçaklı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerasına yansıdı. Cenazenin teslim alınması sırasında gencin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken annesinin "Nikah kapısı morg kapısı oldu" sözleri yürek sızlattı.
