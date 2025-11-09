09 Kasım 2025, Pazar
Düğününe günler kala öldürülen güvenlik görevlisinin annesi
Antalya'da düğün hazırlığı yaparken görev yaptığı otelin önünde alkol alarak gürültü yapan şahıslarla çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin tartıştığı ve bıçaklı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerasına yansıdı. Cenazenin teslim alınması sırasında gencin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken annesinin "Nikah kapısı morg kapısı oldu" sözleri yürek sızlattı.