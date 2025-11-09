Düğününe günler kala öldürülen güvenlik görevlisinin annesi

Antalya'da düğün hazırlığı yaparken görev yaptığı otelin önünde alkol alarak gürültü yapan şahıslarla çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin tartıştığı ve bıçaklı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerasına yansıdı. Cenazenin teslim alınması sırasında gencin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken annesinin "Nikah kapısı morg kapısı oldu" sözleri yürek sızlattı.