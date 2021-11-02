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Düğününe bir hafta kala kafasından vuruldu: 16 gözaltı

İHA
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Giriş: 02.11.2021 14:22
Şanlıurfa Suruç’ta bir takım maganda davetlilerin havaya rastgele ateş açtığı düğünde kafasından vurulan Dilek D., ağır yaralandı. Olayın ardından genç kızın bir hafta sonra düğünü olacağı ortaya çıktı. Jandarmanın düğün alanında yaptığı incelemenin ardından 16 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin kırsal Molla Hamza Mahallesi'nde yaşandı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Açık alanda yapılan düğüne katılan bazı davetliler, halay sırasında tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada ailesiyle birlikte akrabasının düğününe katılan Dilek D. (18) halayı izlerken kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğunu belirlediği genç kızı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

HAYATİ RİSKİ VAR

Yoğun bakımda tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Dilek D.'nin önümüzdeki hafta sonu evlenmeyi planladığı bildirildi.

16 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Jandarmanın düğün alanında yaptığı incelemede yüzlerce boş kovan buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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