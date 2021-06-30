30 Haziran 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Düğünde takı krizi! Gelin sinir krizi geçirip...
Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı. Takılarını bırakan gelin, babası ile birlikte düğünden çıktı. Kapı önünde dünürler arasında yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Gelinin düğünden kaçışı ve kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.