Düğünde magandalık yaptı! Sosyal medyadan "çatışmadayım" diye paylaştı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde geçtiğimiz hafta bir düğünde havaya ateş açanları sosyal medyasından üzerine "Çatışmadayım hayatım ararım seni" diye o anları paylaşınca harekete geçen Jandarma ekipleri düğün sahibi ile birlikte toplam 6 kişiye 39 bin 878 TL para cezası kesti. Düğün sırasında çekilen ve o anlara ait görüntüler ise adeta pes dedirtti.

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