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Düdüklü tencere patladı! En ufak hatada bombaya dönüyor

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Giriş: 13.04.2022 12:40
Yemek hazırlarken sıklıkla tercih edilen düdüklü tencereler, zamandan tasarruf sağlasa da "mutfaktaki saatli bomba" olarak adlandırılıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne son 10 günde düdüklü tencere patlamasında yaralanan 6 kişi başvuru yaptı.
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