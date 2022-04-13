13 Nisan 2022, Çarşamba
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Düdüklü tencere patladı! En ufak hatada bombaya dönüyor
Yemek hazırlarken sıklıkla tercih edilen düdüklü tencereler, zamandan tasarruf sağlasa da "mutfaktaki saatli bomba" olarak adlandırılıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne son 10 günde düdüklü tencere patlamasında yaralanan 6 kişi başvuru yaptı.