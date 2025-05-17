DTO’dan yeni evlenecek gençlere büyük destek! Yüzde 30 indirim yapılacak

Denizli Ticaret Odası (DTO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı'nda evlenecek gençler için örnek bir projeye imza attı. DTO üyesi esnaflar, gençlerin ekonomik olarak desteklenmesi ve evlenmeye teşvik edilmesi amacıyla çeyiz alışverişlerinde yüzde 30'lara varan indirimler başlattı.

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