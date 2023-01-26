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DSÖ’den bozuk şuruplarla ilgili önemli uyarı! Bozuk şurup 300 çocuğun canını aldı

A Haber
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Giriş: 26.01.2023 09:00
Dünya Sağlık Örgütü, sterilliği bozulmuş şuruplar nedeniyle geçen yıl 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki şurup kullanırken nelere dikkat etmeli? İşte tüm detaylar…
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