Drift atıp sosyal medyada paylaştı, cezası ağır oldu

Kastamonu’da otomobili ile drift atıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahsa 45 bin 900 TL para cezası kesildi, aracı ise 60 gün trafikten men edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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