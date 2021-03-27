Downburst nedir? Bahar ve yaz aylarında görülüyor

Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak Türkiye'de downburts adı verilen ani hava değişiklikleri sıklıkla yaşanmaya başladı. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Toros, aşağı yönlü patlama olarak adlandırılan downburstlerin yeryüzünde tahribata neden olduğuna dikkat çekti.

Küresel ısınmanın etkileri kendini farklı şekillerde göstermeye devam ediyor. Ülkemizde son yıllarda downburst adı verilen ani hava değişiklikleri sıklıkla görülmeye başlandı.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Toros, downburstlerin bahar ve yaz aylarında yaşandığını ve etki alanına göre makro veya mikro olarak görülebileceğini söyledi.