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Dört araç zincirleme kaza yaptı!

Dört araç zincirleme kaza yaptı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.11.2024 23:34
Malatya’da edinilen bilgilere göre, A.E. yönetimindeki 44 ADN 688 plakalı otomobil, yoğun trafik nedeniyle bekleyen N.Ç.'nin yönetimindeki 63 ABL 053 plakalı araca çarptık sonra savrularak, B.G.’nin kullandığı 06 BG 969 plakalı araç ile N.A.’nın idaresindeki 27 HT 561 plakalı otomobile de çarptı. Kazada N.Ç. ile F.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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