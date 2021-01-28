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Döner dünyada 10 lezzet arasına girdi! Lezzetli dönerin sırrı ne?

A Haber
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Giriş: 28.01.2021 13:53
Güncelleme:28.01.2021 15:11
Döner dünyada en çok beğenilen 30 lezzet arasına girdi. Peki lezzetli dönerin sırrı ne? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. İşin ustası canlı yayında anlattı. İşte lezzetli dönerin püf noktaları...

Döner dünyada en çok beğenilen 30 lezzet arasına girdi. Peki lezzetli dönerin sırrı ne?

A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. İşin ustası canlı yayında anlattı. İşte lezzetli dönerin püf noktaları...

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Lezzetli dönerin sırrı ne?
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