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Döner dünyada 10 lezzet arasına girdi! Lezzetli dönerin sırrı ne?
Döner dünyada en çok beğenilen 30 lezzet arasına girdi. Peki lezzetli dönerin sırrı ne? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. İşin ustası canlı yayında anlattı. İşte lezzetli dönerin püf noktaları...
Döner dünyada en çok beğenilen 30 lezzet arasına girdi. Peki lezzetli dönerin sırrı ne?
A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. İşin ustası canlı yayında anlattı. İşte lezzetli dönerin püf noktaları...