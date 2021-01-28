Döner dünyada 10 lezzet arasına girdi! Lezzetli dönerin sırrı ne?

Döner dünyada en çok beğenilen 30 lezzet arasına girdi. Peki lezzetli dönerin sırrı ne? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. İşin ustası canlı yayında anlattı. İşte lezzetli dönerin püf noktaları...

Döner dünyada en çok beğenilen 30 lezzet arasına girdi. Peki lezzetli dönerin sırrı ne?

A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. İşin ustası canlı yayında anlattı. İşte lezzetli dönerin püf noktaları...