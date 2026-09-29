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Giriş Tarihi:
29 Eylül 2026 23:13
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya yeniden öne geçti: Gol Marc Pubill'den
Mücadelenin ilerleyen dakikalarında İspanya yeniden öne geçti. Marc Pubill'in kafa vuruşuyla kaydettiği golle ev sahibi ekip skoru 2-1'e getirdi. Golün asistini Lamine Yamal yaptı.
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