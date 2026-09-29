-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
İspanya yeniden öne geçti: Gol Marc Pubill'den
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İspanya yeniden öne geçti: Gol Marc Pubill'den

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında İspanya yeniden öne geçti. Marc Pubill'in kafa vuruşuyla kaydettiği golle ev sahibi ekip skoru 2-1'e getirdi. Golün asistini Lamine Yamal yaptı.

Hırvatistan beraberliği yakaladı: Dion Beljo sahnede
Sonraki Video
Hırvatistan beraberliği yakaladı: Dion Beljo sahnede
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar