Doluyla birlikte bilinmeyen cisimler yağdı

Muş'un Kızılağaç beldesinde son günlerde dolu ve sağanak etkili oldu. Yağışlarda bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı. Belde sakinleri ne olduğunu anlayamadıkları cismin incelenmesini talep ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN