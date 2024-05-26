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Doluyla birlikte bilinmeyen cisimler yağdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 10:19
Muş'un Kızılağaç beldesinde son günlerde dolu ve sağanak etkili oldu. Yağışlarda bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı. Belde sakinleri ne olduğunu anlayamadıkları cismin incelenmesini talep ediyor.
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