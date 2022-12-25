25 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dolandırıcıların yöntemi herkesi şaşırttı! Evlilik paketi, kadın arkadaş, akşam yemeği | Elit aşk uygulamasıyla...

Dolandırıcıların yöntemi herkesi şaşırttı! Evlilik paketi, kadın arkadaş, akşam yemeği | Elit aşk uygulamasıyla...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2022 12:15
Diyarbakır merkezli 2 ilde sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon yapıldı. 11 kişi gözaltına alındı. Sahtekarların yöntemleri ise herkesi şaşırttı.
Dolandırıcıların yöntemi herkesi şaşırttı!
Dolandırıcıların yöntemi herkesi şaşırttı!
Ünlü şarkıcı evinde öldü
Ünlü şarkıcı evinde öldü
“Yakın mesafeye gitmem” deyince dehşeti yaşadı!
“Yakın mesafeye gitmem” deyince dehşeti yaşadı!
100 metre savruldu! Kaza anı kamerada
100 metre savruldu! Kaza anı kamerada
Gözler EYT düzenlemesinde!
Gözler EYT düzenlemesinde!
Ok gibi saplandı! 1 Ölü
Ok gibi saplandı! 1 Ölü
Feci ölüm: Traktör ile ağacın arasına sıkıştı
Feci ölüm: Traktör ile ağacın arasına sıkıştı
Yaşlıalar tuzak kuran şebekeye operasyon!
Yaşlıalar tuzak kuran şebekeye operasyon!
10 yeni Güney Afrika pengueni doğdu!
10 yeni Güney Afrika pengueni doğdu!
“Deveciler”in lideri Türkiye’ye getirildi
“Deveciler”in lideri Türkiye’ye getirildi
Aman dikkat! 22 ile kar geliyor
Aman dikkat! 22 ile kar geliyor
’’Hadi gel Erzurum’a gel’’
''Hadi gel Erzurum'a gel''
Daha Fazla Video Göster