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Dolandırıcıların son kurbanı hakim oldu! Sosyal medya üzerinden 100 bin TL’sini aldılar

A Haber
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Giriş: 02.05.2022 11:32
Güncelleme:02.05.2022 11:32
Yasadışı kripto para dolandırıcılarının kurbanı bu kez İstanbul'da görev yapan bir hakim oldu. Sosyal medya üzerinden mesaj atarak hakimden 100 bin lira alan çetenin arkasından büyük bir suç örgütü çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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