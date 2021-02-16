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Dolandırıcılar 'pes' dedirtti! Hayatının şokunu aldığı arabayla yaşadı

A Haber
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Giriş: 16.02.2021 09:28
Güncelleme:16.02.2021 09:45
Yıllardır İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki Murat Turanlı, aldığı ikinci el araçla hayatının şokunu yaşadı. Aldığı otomobilin benzin deposu bulunmayan Turanlı, "Bu zamana kadar 10 tane araç alıp sattım ilk defa böyle bir şey başıma geliyor." dedi.

İkinci el araba almak istedi, hayatının şokunu yaşadı. Murat Turanlı internet sitesinden ikinci el bir araç beğendi ve o aracı almak için de Ankara'ya kadar gitti. Buraya kadar her şey normaldi ancak arabadaki sorunu aldıktan sonra anladı.

Ankara'dan İstanbul'a yola çıkan Turanlı, benzin istasyonuna uğradı ve aracın deposunu doldurmak istedi ancak orada gördüklerine inanamadı. Çünkü aldığı otomobilin benzin deposu yoktu.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Turanlı, "Depodan arabaya konulan benzin, olduğu gibi yere gidiyor. İnsanın kandırılması çok zoruna gidiyor. Bu zamana kadar 10 tane araç alıp sattım ilk defa böyle bir şey başıma geliyor." dedi.

Murat Turanlı arabayı alırken karşıdaki kişi güvendi, ekspertize göstermedi. Aracı çalıştırmak içinse LPG'yi kullanıyor, ancak kış günü bu imkansız oluyor.

Turanlı dava açıp hakkını arayacak.

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