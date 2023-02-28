28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dolandırıcılar bu kez ‘Depremzedelere özel konteyner’ ilanıyla dolandırdı

Dolandırıcılar bu kez ‘Depremzedelere özel konteyner’ ilanıyla dolandırdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2023 11:33
Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremzede 2 aile konteyner ev almak isterken 30 bin TL dolandırıldı. Uygun fiyat gerekçesi olarak 'Devlet teşvik veriyor' yalanıyla dolandırılan aileler, kendi konteyner evlerini yapmanın uğraşına düştü.
Dolandırıcılar depremzedeleri dolandırdı!
Dolandırıcılar depremzedeleri dolandırdı!
Erva’nın ambulansa götürülme anı ortaya çıktı!
Erva'nın ambulansa götürülme anı ortaya çıktı!
Malatya’dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Malatya'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Fatma teyzenin tek isteği var!
Fatma teyzenin tek isteği var!
Fatma Teyze’nin Erdoğan sevgisi
Fatma Teyze'nin Erdoğan sevgisi
Ölümün adı: Ebrar Sitesi
Ölümün adı: Ebrar Sitesi
Güllü Erhan’ın son hali herkesi şaşırttı!
Güllü Erhan'ın son hali herkesi şaşırttı!
Sivas’ta duygusal anlar!
Sivas’ta duygusal anlar!
İzmir’deki depremden ilk görüntüler!
İzmir'deki depremden ilk görüntüler!
5 farklı adreste arama-kurtarma
5 farklı adreste arama-kurtarma
Ahmet Ercan, Malatya’daki depremin ardından uyardı
Ahmet Ercan, Malatya'daki depremin ardından uyardı
Şişli’de mahalleliden torbacılara kamerada
Şişli’de mahalleliden torbacılara kamerada
Daha Fazla Video Göster