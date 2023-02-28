Dolandırıcılar bu kez ‘Depremzedelere özel konteyner’ ilanıyla dolandırdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremzede 2 aile konteyner ev almak isterken 30 bin TL dolandırıldı. Uygun fiyat gerekçesi olarak 'Devlet teşvik veriyor' yalanıyla dolandırılan aileler, kendi konteyner evlerini yapmanın uğraşına düştü.