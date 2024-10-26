Doğu Karadeniz’de heyelan! İş makineleri heyelan bölgesinden ayrıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelanın etkili olduğu alanda iş makineleri çalışma yapıyordu. Ancak yoğun yağıştan dolayı bölgede yeni toprak kayması riski oluştu. Bu nedenle ekipler ve iş makineleri köyden ayrıldı.

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