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Doğu Karadeniz’de heyelan! İş makineleri heyelan bölgesinden ayrıldı

Doğu Karadeniz’de heyelan! İş makineleri heyelan bölgesinden ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 18:29
Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelanın etkili olduğu alanda iş makineleri çalışma yapıyordu. Ancak yoğun yağıştan dolayı bölgede yeni toprak kayması riski oluştu. Bu nedenle ekipler ve iş makineleri köyden ayrıldı.
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