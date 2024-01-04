04 Ocak 2024, Perşembe
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Doğu Anadolu’da karla mücadele! Bazı bölgelerde kar yüksekliği 10 metreyi buluyor
Ekipler, Doğu Anadolu'da kardan kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kar yağışı hayatı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Üs bölgelerine giden yolların açılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. Ayrıntıları Hakkari'de bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.