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Doğu Anadolu kar altında! İşte Ardahan’da son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 16:03
Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi geçti. Detayları Ardahan'da bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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