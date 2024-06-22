22 Haziran 2024, Cumartesi
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Doğmamış bebeğe mucize ameliyat
Şeyma Hisar isimli vatandaşın rutin kontrolleri sırasında karnındaki 16 haftalık bebeğe "ayrık omurga" teşhisi konuldu. Teşhis sonrası anne Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilk kez yapılan bir operasyona alındı. Annenin karnında açılan 3 santimetrelik bir kesikten rahimle beraber dışarı çıkarılan bebek, yapılan işlemin ardından tekrar anne karnına konuldu.