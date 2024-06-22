22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Doğmamış bebeğe mucize ameliyat

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2024 08:50
Şeyma Hisar isimli vatandaşın rutin kontrolleri sırasında karnındaki 16 haftalık bebeğe "ayrık omurga" teşhisi konuldu. Teşhis sonrası anne Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilk kez yapılan bir operasyona alındı. Annenin karnında açılan 3 santimetrelik bir kesikten rahimle beraber dışarı çıkarılan bebek, yapılan işlemin ardından tekrar anne karnına konuldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz’in yöresel ve doğal kahvaltı sofrası
Karadeniz'in yöresel ve doğal kahvaltı sofrası
Orman yangını kontrol altına alındı
Orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul semalarında muhteşem anlar
İstanbul semalarında muhteşem anlar
Damak çatlatan lezzet! Yeşil altın...
Damak çatlatan lezzet! Yeşil altın...
Doğmamış bebeğe mucize ameliyat
Doğmamış bebeğe mucize ameliyat
Kontrolsüz şekilde yola çıktı kazaya neden oldu
Kontrolsüz şekilde yola çıktı kazaya neden oldu
KKTC’de İngilizlerin ezan rahatsızlığı!
KKTC’de İngilizlerin "ezan" rahatsızlığı!
Mardin’de 5 noktada yangın
Mardin'de 5 noktada yangın
Motosiklet karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı!
Motosiklet karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı!
Rize’de toprak kayması meydana geldi!
Rize’de toprak kayması meydana geldi!
Uşak’taki alevler geceyi aydınlattı!
Uşak'taki alevler geceyi aydınlattı!
Anız yangınında can kaybı 12’ye yükseldi!
Anız yangınında can kaybı 12'ye yükseldi!
Daha Fazla Video Göster