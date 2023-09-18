Doğal maden suyunun faydaları! Kramplara ve cilde iyi geliyor

Mineral bakımından oldukça zengin olan maden sularının pek çok çeşidi var. Ancak vücuda fayda sağlaması için dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor. Uzmanlar, özellikle, meyve aromalı maden sularından uzak durulmasını öneriyor.

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