Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti

Son dakika haberi... Avustralya'nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada bazı plajlar, deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahile akın etti.

Son dakika haberi... Avustralya'nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada bazı plajlar, deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahile akın etti.