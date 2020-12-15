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Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti

DHA
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Giriş: 15.12.2020 15:10
Güncelleme:15.12.2020 15:12
Son dakika haberi... Avustralya'nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada bazı plajlar, deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahile akın etti.

Son dakika haberi... Avustralya'nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada bazı plajlar, deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahile akın etti.

Son dakika: Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti SON DAKİKA: DOĞA OLAYI HAYRETE DÜŞÜRDÜ! TÜM SAHİLİ KAPLADI DUYAN AKIN ETTİ
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Hayrete düşürdü! Duyan akın etti
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