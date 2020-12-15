Son dakika: Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti

Avustralya'nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde kalırken, doğada nadir görülen bir olay yaşandı. Sahiller ve plajlar 'deniz köpüğü' ile doldu. Queensland eyaletindeki Froggy's Beach'e koşan halk, nadir görülen bu anları görüntülemeye çalıştı.