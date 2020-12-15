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15 Aralık 2020, Salı
Haberler Galeri Son dakika: Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti
Son dakika: Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti
Son dakika haberi... Avustralya'nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada bazı plajlar, deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahile akın etti.
Giriş Tarihi: 15.12.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 15:11