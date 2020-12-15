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Haberler Galeri Son dakika: Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti

Son dakika: Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti

Son dakika haberi... Avustralya'nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada bazı plajlar, deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahile akın etti.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 15:11
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Son dakika: Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti

Avustralya'nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde kalırken, doğada nadir görülen bir olay yaşandı. Sahiller ve plajlar 'deniz köpüğü' ile doldu. Queensland eyaletindeki Froggy's Beach'e koşan halk, nadir görülen bu anları görüntülemeye çalıştı.

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Son dakika: Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti

DENİZ KÖPÜĞÜ
Deniz köpüğü, okyanusta çözünmüş organik maddenin şiddetli rüzgar ve dalgalarla çalkalanmasından ortaya çıkan doğa olayıdır.

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Son dakika: Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN DOĞA OLAYI! HERKES TELEFONUNA SARILIYOR

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde sahilden 10 metre açıktaki kayalık üzerinde kaynayan tatlı su, bölgeye tatil için gelen turistlerin ilgi odağı oluyor.

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Son dakika: Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti

Vatandaşlar, bol bol bu ilginç doğa olayının fotoğrafını çekiyor.

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Son dakika: Doğa olayı hayrete düşürdü! Tüm sahili kapladı duyan akın etti

Bazı vatandaşlar ise yüzerek ulaştıkları kayalığa çıkıp, kaynayan buz gibi tatlı sudan içiyor, ellerini, yüzlerini yıkayıp, sıcak havada serinlemeye çalışıyor.