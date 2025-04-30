30 Nisan 2025, Çarşamba
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Doğa canlandı alerji mevsimi başladı! Alerji hastaları polenden nasıl korunmalı?
Gözlerde sulanma, hapşırma ve burunda kaşıntı. Bahar, polen alerjisi olanlar için hiç de kolay geçmiyor. Günlük hayatta alınabilecek basit ama etkili önlemlerle alerjinin olası etkilerini en aza indirmek için ne yapılmalı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer dahiliye uzmanı Dr. Cengiz Ünüvar anlattı.