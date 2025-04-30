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Doğa canlandı alerji mevsimi başladı! Alerji hastaları polenden nasıl korunmalı?

Doğa canlandı alerji mevsimi başladı! Alerji hastaları polenden nasıl korunmalı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 11:32
Gözlerde sulanma, hapşırma ve burunda kaşıntı. Bahar, polen alerjisi olanlar için hiç de kolay geçmiyor. Günlük hayatta alınabilecek basit ama etkili önlemlerle alerjinin olası etkilerini en aza indirmek için ne yapılmalı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer dahiliye uzmanı Dr. Cengiz Ünüvar anlattı.
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Doğa canlandı alerji mevsimi başladı! Alerji hastaları polenden nasıl korunmalı?
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