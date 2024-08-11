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Diyetisyenin ofisine silahlı saldırı

Diyetisyenin ofisine silahlı saldırı

İHA
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Giriş: 11.08.2024 16:10
Beylikdüzü’nde diyetisyenin ofisine dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine çok sayıda mermi isabet ederken, Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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