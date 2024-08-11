Diyetisyenin ofisine silahlı saldırı

Beylikdüzü’nde diyetisyenin ofisine dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine çok sayıda mermi isabet ederken, Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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