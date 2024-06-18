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Diyarbakır’da silahlı, bıçaklı, sandalyeli kavga: 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 15:52
Güncelleme:18.06.2024 15:53
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahı, bıçaklı ve sandalyeli kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır’da silahlı, bıçaklı, sandalyeli kavga
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