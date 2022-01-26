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Diyarbakır’da kardan yollar kapandı! Telefondan verilen danışmanlıkla doğum yaptı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinin kırsal Çukurköy Mahallesi'nde ikamet eden Remziye Balkılıç'ın doğum sancıları gelince, ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ekibi talep etti.
AMBULANS YOLDA KALDI
Yola çıkan ambulans, yolu karla kaplı olduğu için mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye, iş makineleriyle birlikte UMKE sevk edildi.
TELEFONDAN DESTEKLE DOĞUM YAPTI
Ancak bu sırada doğum başladı. Merkezdeki doktorlar, Balkılıç'ın yakınlarına tıbbi danışmanlık hizmeti verdi. Doktorların yakınlarını yönlendirmesiyle Balkılıç, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.
SAĞLIK DURUMLARI NASIL?
İş makinelerinin yolu açmasıyla mahalleye ulaşan ekipler, anne ve bebeğini alarak Hani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.