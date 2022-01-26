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Diyarbakır’da kardan yollar kapandı! Telefondan verilen danışmanlıkla doğum yaptı

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Giriş: 26.01.2022 14:20
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde yoğun kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan mahallede doğum sancıları gelen 36 yaşındaki Remziye Balkılıç, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden telefon ile verilen tıbbi danışmanlıkla evde doğum yaptı. Doğumun akabinde yoğun uğraşlar sonucu mahalleye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), anne ile kız bebeğini hastaneye kaldırdı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinin kırsal Çukurköy Mahallesi'nde ikamet eden Remziye Balkılıç'ın doğum sancıları gelince, ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ekibi talep etti.

AMBULANS YOLDA KALDI

Yola çıkan ambulans, yolu karla kaplı olduğu için mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye, iş makineleriyle birlikte UMKE sevk edildi.

TELEFONDAN DESTEKLE DOĞUM YAPTI

Ancak bu sırada doğum başladı. Merkezdeki doktorlar, Balkılıç'ın yakınlarına tıbbi danışmanlık hizmeti verdi. Doktorların yakınlarını yönlendirmesiyle Balkılıç, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

İş makinelerinin yolu açmasıyla mahalleye ulaşan ekipler, anne ve bebeğini alarak Hani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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