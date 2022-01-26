Diyarbakır’da kardan yollar kapandı! Telefondan verilen danışmanlıkla doğum yaptı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde yoğun kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan mahallede doğum sancıları gelen 36 yaşındaki Remziye Balkılıç, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden telefon ile verilen tıbbi danışmanlıkla evde doğum yaptı. Doğumun akabinde yoğun uğraşlar sonucu mahalleye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), anne ile kız bebeğini hastaneye kaldırdı.