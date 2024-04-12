Diyarbakır'da kahveyi basıp otomatik silahla ateş ettiler | O anlar kameraya böyle yansıdı...

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerine girerek "kardeşini kimin bıçakladığını" sorup yarı otomatik silahla havaya doğru birkaç el ateş edip dışarı çıktı. Şüpheliler, daha sonra kahvenin önünde birkaç el havaya doğru ateş edip geldikleri motosikletle uzaklaştı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İşte o korku dolu anlar...

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