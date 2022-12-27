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Diyarbakır’da genç kızın ölümünde korkunç gerçek! Ailesinin sözleri kan dondurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2022 09:40
Diyarbakır’da 19 yaşındaki İclal Şimşek hakkında ailesi "uykusunda öldü" diyerek ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda boynunda izler bulunması üzerine aile üyeleri gözaltına alındı. Sorguda cinayeti itiraf eden aile, 2 yıl önce evlenip yanlarına geri dönen kızları İclal’in babası Kadri K., tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadri Koyun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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