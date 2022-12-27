27 Aralık 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diyarbakır’da genç kızın ölümünde korkunç gerçek! Ailesinin sözleri kan dondurdu
Diyarbakır’da 19 yaşındaki İclal Şimşek hakkında ailesi "uykusunda öldü" diyerek ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda boynunda izler bulunması üzerine aile üyeleri gözaltına alındı. Sorguda cinayeti itiraf eden aile, 2 yıl önce evlenip yanlarına geri dönen kızları İclal’in babası Kadri K., tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadri Koyun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.