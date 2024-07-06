Diyarbakır’da bir yıllık evli kadın evinde ölü bulundu!

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bir yıllık evli kadın evinde ölü bulundu. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü. Çiftin bir yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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