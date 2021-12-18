18 Aralık 2021, Cumartesi
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Diyarbakır’da bir kadın eve gelmeyen kızını saçından böyle sürükledi
Diyarbakır'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızını, saçlarından tutup sürükleyerek götürmek istedi. O anlar, DHA kamerasına yansıdı.