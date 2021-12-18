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Diyarbakır’da bir kadın eve gelmeyen kızını saçından böyle sürükledi

DHA
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Giriş: 18.12.2021 12:13
Diyarbakır'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızını, saçlarından tutup sürükleyerek götürmek istedi. O anlar, DHA kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı'nda meydana geldi. 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi. 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi. Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı. Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı. O anlar, DHA kameramanı tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.

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